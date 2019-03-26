РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 мар. Депутат госдумы Максим Сураев в ходе рабочей встречи в совете депутатов подмосковной Балашихи пообещал помочь с обращением жителей горокруга по вопросу обустройства надземного пешеходного перехода в районе микрорайонов ВНИИПО и Северный, который убрали в связи с реконструкцией Горьковского шоссе, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В мероприятии приняли участие депутат Мособлдумы Николай Черкасов, председатель совета депутатов горокруга Геннадий Попов и председатель общественной палаты Балашихи Елена Жарова. Жители микрорайонов ВНИИПО и Северный рассказали депутату о том, что в связи с реконструкцией Горьковского шоссе убрали регулируемый пешеходный переход, который необходим не только взрослым, но и детям, которые ходят в школу в микрорайон Северный и рискуют жизнью, а при проектировании шоссе его не предусмотрели или забыли о нем.

«Сегодня (26 марта – ред.) мероприятие проходит в формате рабочей встречи. Со мной на приеме местные депутаты, депутаты Мособлдумы, представители администрации (Балашихи – ред.), общественной палаты, которые помогают разораться со сложными проблемами. Думаю, решения будут сформированы и если где-то не права власть или неправильно построена организация, будем исправлять ситуацию и помогать жителям», – сказал Сураев.

Он добавил, что с обращением о необходимости обустройства надземного пешеходного перехода через Горьковское шоссе в районе ВНИИПО и Северный обязательно постарается помочь в рамках тех полномочий и компетенций, которыми он обладает.

По словам Сураева, все сегодняшние обращения будут обобщены и отработаны совместно с администрацией муниципалитета, региональными и городскими депутатами.

На мероприятии Сураев также рассмотрел наболевший вопрос, связанный с запуском дополнительного муниципального маршрута общественного транспорта от микрорайона Авиаторов до метро «Щелковская», а также возможности передачи из федеральной в муниципальную собственность для сохранения культурного наследия двух исторических объектов Балашихи – усадеб Горенки и Пехра-Яковлевское, которые сейчас находятся в полуразрушенном состоянии. Всего в ходе приема было рассмотрено порядка пяти вопросов.

Сураев проводит личный прием жителей Балашихи раз в три месяца.