РИАМО - 26 мар. В Москве задержан бывший министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов, подозреваемый в хищении у энергетических компаний в 2011-2014 годах 4 миллиардов рублей, сообщается на сайте Следственного комитета России.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра Открытого правительства Российской Федерации Михаила Абызова, который в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество», – говорится в сообщении.

Следствие считает, что вместе с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым бывший министр путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 миллиардов рублей. Похищенные деньги в полном объеме были выведены за рубеж.

Действия фигурантов дела квалифицированы по части 2, 3 статьи 210 УК РФ и по части 4 статьи 159 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе; мошенничество).

«В настоящее время с фигурантами уголовного дела проводятся следственные действия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ФСБ России», – заключается в материале.

Абызов – российский политик, бизнесмен, государственный и общественный деятель. Министр по координации деятельности «Открытого правительства» с 21 мая 2012 по 18 мая 2018 года.

До января 2012 года был председателем совета директоров бизнес-группы RU-COM, а также входящей в ее состав крупнейшей инжиниринговой компании России ОАО «Группа Е4», но после назначения на пост советника президента России оставил эти посты.