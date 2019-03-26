РИАМО - 26 мар. В подмосковном Электрогорске после капитального ремонта открылась городская баня, в ходе торжественного мероприятия жители осмотрели новые парные, помывочные, раздевалки, туалетные комнаты, говорится в сообщении пресс-службы администрации Электрогорска.

Баня открылась в историческом центре города 22 марта. Этого события с нетерпением ждали почитатели русской бани и уникального пара. Более чем за 90 лет существования банного комплекса в здании проводились только текущие ремонтные работы. Необходимость провести капремонт бани назрела давно. Возможность реализовать этот приоритетный, социально значимый проект появилась благодаря премии губернатора Московской области Андрея Воробьева, которую Электрогорск получил по итогам работы в 2017 году.

«Перед нами стояла задача создать максимально комфортные условия для каждого посетителя, сохранив при этом традиции и неповторимость нашего банного комплекса. Конечно, этот объект мы должны были открыть чуть раньше, но приоритетом для нас стало качество проводимых работ», — сказал в ходе открытия бани глава Электрогорска Денис Семенов.

Он добавил, что в ходе ремонта прошло множество встреч, консультаций со специалистами, любителями бани.

«Некоторые элементы приходилось переделывать, но мы старались учесть все нюансы, использовать новейшие технологии, для того, чтобы сохранить самобытность и уникальность бани. Теперь у нас появилось еще одно место, где можно приятно и с пользой провести время», — отметил Семенов.

Глава округа перерезал символичную красную ленту вместе с руководителем строительной организации Александром Паламарчуком, директором МУП «Порядок» Виктором Лупеко и любителями бани - Анной Дорофеевой и Алексеем Шульгиным.

Праздник продолжился экскурсией по отремонтированному помещению. Жители города осмотрели новые парные, помывочные, раздевалки, туалетные комнаты.

В завершении были разыграны сертификаты на бесплатное разовое посещение бани.