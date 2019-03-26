РИАМО - 26 мар. В Москве в 2019 году появятся в прокате 100 электроскутеров, в комплекте обязательно должен быть предусмотрен шлем, сообщил журналистам заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«В 2019 году в прокате добавятся 100 электроскутеров», - сказал Ликсутов.

Он отметил, что электроскутеры должны быть полностью электрическими, также в комплекте обязательно должен быть предусмотрен шлем.

Ранее Ликсутов рассказал, что количество велосипедов в системе столичного проката увеличится на 1 тысячу и достигнет 5,1 тысячи.

Старт сезона проката велосипедов запланирован в Москве на вторую половину апреля.