РИАМО - 26 мар. В подмосковном музее «Новый Иерусалим» выставили картины, конфискованные в рамках уголовного дела в отношении бывшего министра финансов региона Алексея Кузнецова, в музее представлены полотна Ивана Айвазовского и Филиппа Малявина, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» представили в обновленном формате постоянную экспозицию русского светского и церковного искусства XVI - начала ХХ веков, во вторник выставку посетили Воробьев и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

«Здесь есть картины, которые были конфискованы после уголовного дела Кузнецова, после хищений. Здесь порядка пяти картин Айвазовского представлено, Малявина, их тоже можно посмотреть, они находятся здесь в постоянной экспозиции. Очень надеемся, что они и дальше будут здесь радовать глаз», - сказал Воробьев.

Эти картины - из коллекции бывшего первого замминистра финансов Московской области Валерия Носова, который действовал вместе с Кузнецовым при хищении бюджетных средств. Подлинность работ подтверждена серией специальных экспертиз. Работа по возврату имущества велась с 2012 года.

Работы выставлены в разделе «Художественная галерея». Раздел содержит живопись Саврасова, Айвазовского, Воробьева, портреты кисти Боровиковского, Рокотова, Тропинина и других.

Картина «Горный пейзаж с фигурами» стала пятой из работ Айвазовского в коллекции музея.

Алексея Кузнецова обвиняют в хищении 14 миллиардов рублей бюджетных средств. Ранее он был экстрадирован в Россию из Франции. Эта операция стала уникальным результатом работы российских и французских правоохранителей.

Кузнецов занимал пост министра финансов Подмосковья с 2000 по 2008 год. После возбуждения в отношении него уголовного дела в 2008 году он покинул Россию. Экс-министра задержали в июле 2013 года в одном из отелей Парижа после анонимного звонка, поступившего во французскую полицию.