РИАМО - 26 мар. Басманный суд столицы во вторник продлил до 30 июня арест временно отстраненного от должности члена Совета Федерации Рауфа Арашукова, обвиняемого в участии в преступной группировке, организации убийства двух человек и давлении на свидетеля, сообщил РИАМО представитель пресс-службы суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Рауфу Арашукову меру пресечения в виде ареста на срок до 30 июня», – сказал собеседник агентства.

Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации 30 января 2019 года. Неприкосновенность с него сняли после выступления генерального прокурора Юрия Чайки, причем, по словам спикера Валентины Матвиенко, Арашуков пытался «уйти с заседания», но она «сказала ему, чтобы он вернулся на место».

Сенатору вменяют особо тяжкие преступления – участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Также был задержан отец сенатора Рауль Арашуков, советник главы «Газпром Межрегионгаз». Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газпрома».

Сам сенатор все обвинения отвергает и называет свое дело «политическим заказом».