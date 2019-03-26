РИАМО - 26 мар. Власти Москвы прогнозируют, что в текущем году на прокатных велосипедах столицы могут совершить порядка 5,5 миллионов поездок, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«По нашим прогнозам, в 2019 году будет совершено более 5,5 миллионов поездок на прокатных велосипедах», - сказал Ликсутов.

Ранее он сообщил, что количество велосипедов в системе проката в Москве достигнет 5,1 тысячи единиц в текущем году.

Старт сезона проката велосипедов запланирован в Москве на вторую половину апреля.