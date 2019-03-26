РИАМО - 26 мар. Количество велосипедов в системе столичного проката увеличится на 1 тысячу и достигнет 5,1 тысячи велосипедов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«В 2019 году в Москве добавится 1 тысяча велосипедов в прокате, парк самокатов по заявлениям компаний-операторов расширится», - сказал Ликсутов.

Он добавил, что в Москве в текущем году будет 5,1 тысячи велосипедов, 530 станций городского велопроката.

Старт сезона проката велосипедов запланирован в Москве на вторую половину апреля.

В 2018 году москвичи воспользовались велопрокатом свыше 4,2 миллиона раз – это практически в два раза больше, чем в 2017 году. Количество приобретенных сезонных абонементов увеличилось в 1,5 раза.