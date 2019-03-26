РИАМО - 26 мар. Сотрудница международного аэропорта «Шереметьево», показавшая неприличный жест пассажиру в ответ на просьбу об оказании услуг, уволена, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы аэрогавани.

Ранее в соцсетях появилось фото, на которой сотрудница аэропорта «Шереметьево» показывает одному из пассажиров неприличный жест – средний палец.

«Пассажир с билетом экономического класса, предъявив рекламный флаер авиакомпании «Аэрофлот» с информацией о бизнес-зале «Рублев», выданный при регистрации на рейс, запросил услугу по обслуживанию в бизнес-зале. Администратор на стойке ресепшен объяснила пассажиру, что флаер не является приглашением и не дает права бесплатного пребывания в бизнес-зале, мотивированно отказала в доступе и предложила приобрести услугу по установленным тарифам», – пояснил собеседник агентства.

По его словам, пассажир удалился, но потом вновь подошел к стойке бизнес-зала «Рублев» и повторно потребовал оказать ему услуги на основании выдачи рекламно-информационного флаера, игнорируя любые объяснения со стороны сотрудника.

«В результате сотрудник бизнес-зала проявила непрофессионализм и неуважение к клиенту, позволив себе недопустимую эмоциональную реакцию на рабочем месте», – отметил собеседник агентства.

Он добавил, что с учетом всех обстоятельств администрацией ООО «Шереметьево ВИП» принято решение об увольнении сотрудника.