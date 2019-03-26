РИАМО – 26 мар. Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области завершил проверку строительства жилого дома, который возводится на улице Горького в подмосковном Ступине, в ходе проверки участники строительства, по требованию надзорного органа, привели в порядок производственно-исполнительную документацию выполненных работ, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Все квартиры новостройки предусмотрены под переселение граждан из ветхого аварийного жилья», – отметил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

По проекту общая площадь девятиэтажного жилого дома составляет 10529 квадратных метров. Дом рассчитан на 198 квартир, площадь которых – 7756 квадратных метров.

«На прилегающей территории будут обустроены парковочные места, детская площадка. В благоустройстве учтены требования доступности для маломобильной группы населения», – уточняется в материале.

Гарибян подчеркнул, что в настоящее время на объекте ведутся работы по устройству монолитных железобетонных конструкций девятого этажа, кирпичная кладка наружных стен 1-2 этажей.

Застройщиком объекта выступает ООО «Новый город».

«Планируемый срок завершения работ – третий квартал 2019 года», – заключается в материале.