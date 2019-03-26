РИАМО – 26 мар. Росгвардейцы помогли водителю потушить загоревшийся автомобиль в районе Коньково Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии по столице.

Проезжая по улице Академика Капицы, сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на стоящий посреди проезжей части автомобиль. Из-под капота клубился густой дым.

«Незамедлительно сообщив о происшествии дежурному и вызвав МЧС, росгвардейцы поспешили на помощь водителю загоревшегося автомобиля. С помощью огнетушителя и подручных средств возгорание удалось ликвидировать до прибытия пожарного расчета», – отмечается в сообщении.

Благодаря бдительности и профессиональным действиям сотрудников вневедомственной охраны никто не пострадал.