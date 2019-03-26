РИАМО - 26 мар. Уголовное дело возбуждено по факту получения телесных повреждений 16-летней школьницей на востоке Москвы, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

В одну из столичных больниц 25 марта поступила ученица школы №1598 с ножевым ранением в области живота. Со слов девочки, данное повреждение она получила в школе. В настоящее время ребенку оказана вся необходимая помощь, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Следственными органами <…> по результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»)», – сказала собеседник агентства.

Иванова пояснила, что следователи установят все обстоятельства получения ребенком телесного повреждения.

Ранее директор школы №1598 Константин Петров заявил, что в этот день никаких конфликтов в стенах школы не было, а девочка ушла после уроков домой.