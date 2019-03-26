РИАМО - 26 мар. Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям оштрафовало собственника 209 гектаров земли сельскохозяйственного назначения в Коломенском округе за сорняки на участках, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Россельхознадзоре рассмотрели материалы проверки в отношении Ильи Хасина, владельца четырех земельных участков, предназначенных для ведения сельского хозяйства.

«Управлением установлен факт невыполнения установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель», – отмечается в материале.

Выяснилось, что собственник допустил зарастание участков сорняками и древесно-кустарниковой растительностью и не поддерживает плодородие земель. Земли не используются для сельскохозяйственного производства уже длительное время.

За выявленные нарушения Хасина привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 и по части 2 статьи 8.8 КоАП РФ в виде наложения административных штрафов на общую сумму свыше 100 тысяч рублей.