РИАМО (КРАСНОГРСК) – 26 мар. День благотворительного труда в подмосковном Красногорске посвятят сбору средств для отделения паллиативной помощи онкобольным, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Ежегодно в рамках мероприятий «Праздник труда» во всех муниципалитетах Подмосковья проходит День благотворительного труда. В день этот организации перечисляют заработанные средства на счет организации, нуждающейся в материальной помощи.

«В этом году адресная помощь будет направлена на приобретение оборудования для паллиативного отделения стационара по уходу за онкологическими больными, одинокими инвалидами и престарелыми жителями горокруга Красногорск в поселке Нахабино», – говорится в сообщении.

Реквизиты для перечисления средств указаны на официальном сайте администрации муниципалитета.