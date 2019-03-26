РИАМО (КРАСНОГРСК) – 26 мар. День благотворительного труда в подмосковном Красногорске посвятят сбору средств для отделения паллиативной помощи онкобольным, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.
Ежегодно в рамках мероприятий «Праздник труда» во всех муниципалитетах Подмосковья проходит День благотворительного труда. В день этот организации перечисляют заработанные средства на счет организации, нуждающейся в материальной помощи.
«В этом году адресная помощь будет направлена на приобретение оборудования для паллиативного отделения стационара по уходу за онкологическими больными, одинокими инвалидами и престарелыми жителями горокруга Красногорск в поселке Нахабино», – говорится в сообщении.
Реквизиты для перечисления средств указаны на официальном сайте администрации муниципалитета.
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