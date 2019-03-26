РИАМО - 26 мар. В подмосковном Щелкове в микрорайоне Жегалово началось строительство общеобразовательной школы, рассчитанной на 1,1 тысячу учеников, говорится в сообщении Главгосстройнадзора Московской области.

«Общая площадь нового учебного заведения составляет 16,3 тысячи квадратных метров. Школа будет состоять из трех блоков: центрального блока общешкольного назначения, блока младших классов и блока старших классов», – заявил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

В рамках проекта в четырехэтажном здании разместятся учебные классы, лаборатории и мастерские, столовая с обеденным залом, спортивный зал с раздевалками, актовый зал на 400 посадочных мест, библиотека с медиатекой, игровые и спальни для групп продленного дня, медпункт, административные и вспомогательные помещения.

Все учебные помещения будут оснащены необходимыми наборами мебели и оборудованием для организации учебного процесса. Для маломобильной группы населения предусмотрен пандус для подъема кресел-колясок.

На прилегающей территории предусмотрены физкультурно-спортивная зона, зона отдыха и хозяйственная, а также запроектирована автостоянка на 30 машино-мест. В настоящее время на объекте ведутся работы подготовительного периода.

Заказчиком выступает МКУ Щелковского района «Строительство и инвестиции».

Планируемый срок окончания строительства – второй квартал 2020 года.