РИАМО – 26 мар. Застройщик известил Главгосстройнадзор о начале строительства гостиничного комплекса в Ленинском районе, все работы планируется завершить в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Объект будет возведен на улице Школьная вблизи усадьбы «Тимохово» в городе Видное Ленинского района.

«Общая площадь здания переменной этажности (2-4-5-9) составит 11337 квадратных метров. Проектом гостиничного комплекса предусмотрены 144 номера, фитнес-центр, массажный кабинет, спа-зона, банный комплекс, бассейн для взрослых и детей, медпункт, ресторан на 100 посадочных мест, лобби-бар на 60 посадочных мест, конференц-центр на 300 человек», – отмечается в сообщении.

В проекте благоустройства учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На территории предусмотрена автостоянка. Застройщиком объекта выступает ООО «Усадьба Тимохово-Салазкино».

«Застройщик планирует завершить строительство гостиничного комплекса во втором квартале 2021 года», – отметил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.