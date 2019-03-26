РИАМО - 26 мар. В рамках инвестиционного проекта по реконструкции производства по выпуску изделий из пластмасс бытового назначения в подмосковном Егорьевске завершили первый этап проекта – строительство склада готовой продукции общей площадью более 11 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Реконструкция предприятия призвана оптимизировать мощности производства, модернизировать цех и оборудование.

«На данный момент построены газовая котельная, насосная станция с резервуарами противопожарного запаса воды, очистные сооружения. Это позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции, улучшить сервис для покупателей и сократить логистические затраты», – говорится в сообщении.

Инвестиции на данный момент составили 536 миллионов рублей.

«Проект находится на сопровождении центра содействия строительству правительства Московской области. Реконструкция производства по выпуску изделий из пластмассы бытового назначения позволит создать более 230 новых рабочих мест в Подмосковье. На момент реализации первого этапа уже создано 38 рабочих мест в Егорьевске», − отметила министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Застройщик объекта − ООО «Бытпласт». Компания была основана в 2000 году и за это время реализовала более 400 миллионов единиц товаров из пластика, необходимых в повседневной жизни. Это посуда, кухонные принадлежности, хозяйственные товары, мебель, решения для организации хранения и товары для детей.