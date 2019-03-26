РИАМО - 26 мар. В Москве не рассматривают инициативу допуска машин системы столичного каршеринга на выделенные полосы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Про выделенную полосу: мы пока не планируем пускать (автомобили каршеринга - ред.), я об этом говорил. Считается, что водители автобусов, водители такси - это профессиональные водители, которые имеют опыт вождения, прошли специальную подготовку. А водителем каршеринга может стать любой, не являясь профессиональным водителем», - сказал Ликсутов.

Он подчеркнул, что выезд автомобилей каршеринга на выделенные полосы несет риски для других участников дорожного движения, которые перевозят пассажиров.

Ранее он отметил, что к началу марта в Москве количество автомобилей в системе каршеринга составило 17,6 тысяч единиц.

Каршеринг – это система поминутной аренды автомобилей. Она начала работать в столице в сентябре 2015 года. Арендовать машину могут автолюбители не моложе 21 года с водительским стажем не менее двух лет.

На 1 марта 2019 года количество каршеринговых автомобилей в столице составляет 17,6 тысячи.