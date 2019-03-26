РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 мар. Молодогвардейцы подмосковных Люберец продолжают закрашивать надписи распространителей наркотических веществ, сообщается в Instagram-аккаунте «Молодой Гвардии» городского округа Люберцы.

«Если вы увидели надписи рекламирующие наркотические вещества, фотографируйте их и присылайте нам в директ lubmger или же на почту mgerlubertsy@gmail.com», – говорится в сообщении.

Также жителям стоит указывать адрес расположения такого негативного «граффити». Поиск записей типа «Соли, спайсы, mix» продолжается.