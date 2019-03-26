РИАМО - 26 мар. В столице началась климатическая весна, но в ближайшие два дня в Московском регионе похолодает, ночью ударят морозы до минус 8 градусов, а к концу недели потеплеет до плюс 11 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Вторник стал в Москве самым теплым днем весны. В полдень на ВДНХ температура достигла плюс 7,5 градусов. В центре города – плюс 7,9. До этого самым теплым днем было 25 марта, тогда воздух прогрелся до плюс 7,3 градуса, а 18 марта температура достигала 7,2 градуса.

«Тем не менее в Москве на два ближайших дня установится прохладная погода, пройдут осадки. Уже 27 марта за холодным атмосферным фронтом при прояснениях ночью подморозит в столице до минус 3-5 градусов, по области до минус 3-8 градусов, пройдет небольшой снег, ожидается гололедица. Днем 27 марта температура повысится до 1-3 градусов в Москве и до минус 1 – плюс 4 градусов по области, местами можно ожидать небольшие осадки. Ночью и утром местами гололедица», – говорится в сообщении.

Немного холоднее нормы будет 28 марта, осадков не ожидается. Ночью будет около минус 4-2 градусов, днем в Москве – плюс 2-4, в Подмосковье – 0 – плюс 5. Ночью и утром местами гололедица.

«С 29 марта с распространением с запада антициклона начнется постепенное потепление. Так, 29 марта облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, ночью в Москве 0 – минус 2 градуса, по области 0 – минус 5 градусов, днем в Москве 4-6 градусов, по области 2-7 градусов, местами небольшие осадки, днем в виде дождя, ночью и утром местами гололедица», – добавляется в сообщении.

В выходные температура заметно повысится. 30 марта ночью – минус 3 – плюс 2, днем – плюс 5-10. Солнечно и без осадков. Средняя суточная температура 30 марта будет на 3 градуса выше нормы, что соответствует по московскому климату 9 апреля. Кроме того, 31 марта ночью 0 – плюс 5, днем 6-11, с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Средняя суточная температура 31 марта на 5,5 градуса будет выше нормы, что соответствует середине апреля.

По предварительным итогам, в Москве средняя температура за 25 дней марта на 2,1 градуса превышает климатическую норму. Среднесуточная температура перешла через 0 градусов в сторону положительных значений, то есть началась климатическая весна в столице примерно на 10 дней раньше средних сроков (обычно 27 марта). Хотя погода в столице была неустойчивая, часто шли осадки. В итоге за 25 дней выпало 115% от месячной нормы (39,2 миллиметра при месячной норме 34 миллиметра).