РИАМО - 26 мар. Четыреста переселенцев из аварийного жилья вскоре смогут переехать в новый 12-этажный дом на улице Юбилейной в Ногинске, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

По словам министра строительного комплекса региона Руслана Тагиева, в рамках реализации адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы» в Ногинске завершается строительство многоквартирного дома на улице Юбилейная. В настоящее время завершаются работы по внутренней отделке помещений и благоустройству прилегающей территории.

«В 12-этажном двухсекционном доме будут предоставлены благоустроенные квартиры для 400 граждан, переселяемых из 172 аварийных помещений общей площадью свыше 5,8 тысячи квадратных метров», – отметил Тагиев.

Планируемые к расселению дома расположены на улицах 2-я Совхозная, дома 2, 4, 6, 8, Мирная, дом 1, Ново-Ногинская, дом 12, а также в 1-м Речном проезде, дом 2, 1-м Декабрьском переулке, дома 1,3,5,7.

Застройщиком нового дома на улице Юбилейной выступает ООО «Фаворит Девелопмент».