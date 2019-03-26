РИАМО - 26 мар. До 20-25 тысяч машин может увеличиться автопарк каршеринга в Москве к концу текущего года, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Мы видим большой потенциал для ниши, рынка развития автомобилей каршеринга. Если с 2015-го по 2018-й, то есть фактически за три года, автопарк вырос в 15 раз, то мы предполагаем, что будет около 20-25 тысяч автомобилей (до конца года - ред.)», - сказал Ликсутов.

Он добавил, что на 1 марта количество каршеринговых автомобилей в столице составляет 17,6 тысячи.

К 2030 году число машин в системе каршеринга Москвы может достигнуть 30 тысяч автомобилей.

Каршеринг – это система поминутной аренды автомобилей. Она начала работать в столице в сентябре 2015 года. Арендовать машину могут автолюбители не моложе 21 года с водительским стажем не менее двух лет.

Стоимость аренды зависит от выбранной компании, но в среднем составляет от 6 до 10 рублей в минуту. Пользователи могут бесплатно оставлять автомобили на городских платных парковках.

В настоящий момент в Москве работают операторы «Делимобиль», Car5, Anytime, YouDrive, EasyRide, BelkaCar, «Карусель», «Яндекс.Драйв», Carenda и другие.