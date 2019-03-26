РИАМО – 26 мар. Жителям из подмосковных Котельников предложили проголосовать на портале «Добродел» по созданию новых маршрутов общественного транспорта в период с 2019-2020 года, сообщает пресс-служба администрации городского округа Котельники.

«На портале «Добродел» в период с 2019-2020 года проходит голосование по запуску новых маршрутов общественного транспорта. В каждом муниципалитете в течение месяца жители вместе со специалистами анализировали работу транспорта. Маршруты, набравшие максимальное число голосов, будут реализованы в первую очередь», – говорится в сообщении.

Предложения по организации новых маршрутов по регулируемым тарифам с предоставлением льгот вынесены на голосование.

Также в голосовании могут принимать участие только зарегистрированные пользователи. Каждый житель сможет отдать голос только за один маршрут.