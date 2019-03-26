РИАМО – 26 мар. Почти 5 тысяч погонных метров пешеходных ограждений восстановили в Подмосковье с начала этого года, говорится в сообщении пресс-службы ГБУ «Автомобильные дороги».

Пользователям общественного транспорта, чтобы попасть на остановку или дойти до пешеходного перехода, регулярно приходится преодолевать длинные металлические ограждения. Иногда это очень неудобно и заставляет делать крюк.

«Такие ограждения называются пешеходными. Они устанавливаются, чтобы предотвратить выход людей на дорогу в неположенных местах, снизив риск аварий и травм. Кроме того, в случае вылета транспорта с проезжей части, такая конструкция примет часть удара на себя, защитив пешеходов», – отмечается в сообщении.

Их можно увидеть напротив остановок общественного транспорта с подземными или надземными пешеходными переходами, у наземных пешеходных переходов со светофорами, а также на участках с высокой интенсивностью пешеходного движения.

«В каждом случае существуют четко прописанные правила, какое протяжение должно быть у переходного ограждения», – уточняется в материале.

На объектах ГБУ «Автомобильные дороги» установлено более 72 километров таких ограждений. Специалисты занимаются их обслуживанием и ремонтом в случае, если они были повреждены. Для выявления таковых используются силы собственных служб линейного контроля, ремонт выполняется на основании предписаний ГИБДД, ОАТИ, ГКУ «Экспертавтодор», а также по заявкам жителей через портал «Наш город».