РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 мар. Жители подмосковных Люберец могут бесплатно поиграть в волейбол в парке горокруга, сообщается в Instagram-аккаунте парков.

«Одна из современных тенденций – это занятия спортом! В парке культуры и отдыха «Наташинские пруды» каждую неделю проходят бесплатные игры в любительский волейбол. Приходите и присоединяйтесь к играм на свежем воздухе», – говорится в сообщении.

Игры проходят по вторникам и четвергам в 19:30, в субботу и воскресенье в 12:00. Вход свободный.