РИАМО - 26 мар. Акционерное общество «Ивашково» оштрафовали на 450 тысяч рублей за то, что фирма запустила свои сельскохозяйственные земли в подмосковной Шаховской, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Ведомство выявило нарушения требований земельного законодательства РФ, допущенные АО «Ивашково». Организация является собственником шести земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 16,6 гектара в городском округе Шаховская.

«Собственник не выполняет установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду. Не проводятся мероприятия в области обеспечения плодородия почв. На всей площади земельных участков сельскохозяйственного назначения выявлено зарастание сорной и очагово-древесно-кустарниковой растительностью», – отмечается в сообщении.

За выявленные нарушения АО «Ивашково» привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 450 тысяч рублей. Законному представителю компании внесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.