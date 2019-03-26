РИАМО - 26 мар. В столице не зафиксировали связь между установкой уменьшенных дорожных знаков с увеличением числа дорожно-транспортных происшествий, эксперимент начался на Мясницкой улице, сообщил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Идея применять уменьшенные знаки для улучшения облика города возникла у центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы и экспертного центра Probok.net в 2015 году. Также ряд городов провел эксперимент по применению таких указателей.

«Позиция наша следующая: до проведения этого эксперимента, который был сделан по поручению правительства РФ, было заключение института МАДИ, который провел исследование видимости этих дорожных знаков и соответственно своим заключением рекомендовал эти знаки к использованию, это первое. Второе - был разработан стандарт, который позволял использовать на законном основании эти знаки. Эксперимент проводился с согласия органов ГАИ», - сказал журналистам Ликсутов.

Он отметил, что одной из улиц, на которой в качестве эксперимента использовались уменьшенные знаки, была Мясницкая.

«Эксперимент начался на Мясницкой 20 сентября 2017 года. За 2016 год на этой улице произошли два ДТП с наездом на пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе. Тогда пострадали два человека. После эксперимента был совершен один наезд на пешехода также на нерегулируемом пешеходном переходе», - уточнил Ликсутов.

Ранее ЦОДД установил уменьшенные знаки «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход» на одной из московских улиц и был оштрафован на 200 тысяч рублей, так как в ГИБДД их посчитали небезопасными.