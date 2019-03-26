РИАМО – 26 мар. На юге столицы ведется строительство храма в честь святителя Киприана, митрополита Киевского и всея Руси, церковь возводится по инициативе болгарской диаспоры по улице Красного Маяка, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

По словам руководителя департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина, место под строительство было выбрано не случайно.

«В этом районе проживает большая часть болгар, решивших переехать и связать свою судьбу с Москвой. Строящийся храм символизирует дружбу русского и болгарского народов. Церковь будет небольшой, рассчитана на 300 прихожан, с пристроенной звонницей», – отметил Левкин.

Кроме того, Южный – один из немногих московских округов, который по мере реализации городской программы строительства православных храмов в столице будет полностью обеспечен церковными приходами в шаговой доступности.

В ходе инспекционного объезда депутат Госдумы, советник мэра Москвы Сергея Собянина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимир Ресин, курирующий программу по строительству православных храмов в столице, рассказал о том, что храм в честь святителя Киприана, митрополита Киевского и всея Руси возводится за счет пожертвований Московской патриархии, помогли деньгами Южная префектура и Болгарская православная церковь, а также поступили средства от православных жителей района.

«На сегодняшний день завершается устройство кровли. Практически полностью выполнены фасадные работы, еще в прошлом году храм увенчался куполом с золоченым крестом, осталась отделка цоколя – к ней приступят весной. А внутренняя отделка будущей святыни уже началась, ее стены закрыты строительными лесами», – перечислил Ресин.

Планируется, что к сентябрю специалисты полностью завершат отделочные работы и благоукрашение храма, чтобы начать службы. Затем предстоят работы по строительству постоянного дома притча и проведению инженерных коммуникаций.

«Всего в Южном административном округе действует 30 храмов, введены в эксплуатацию шесть новых храмовых комплексов, активное строительство ведется на 11 объектах», – уточняется в материале.

Программа строительства православных храмов реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями попечительского совета которого являются мэр Москвы и патриарх Московский и всея Руси. Вместе со строительством новых храмов, программа предполагает широкий пласт работ по восстановлению исторических и православных объектов, которых в Москве сегодня насчитывается немало.