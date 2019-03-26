РИАМО - 26 мар. Житель Сергиева Посада, подозреваемый в систематических насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней падчерицы, отказался давать показания, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Следственным отделом по городу Сергиеву Посаду возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

«В настоящее время подозреваемый задержан. Будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса подозреваемый от дачи показаний отказался, сославшись на статью 51 Конституции Российской Федерации», – говорится в сообщении.

С июня 2012 по март 2018 года мужчина неоднократно совершал иные насильственные действия сексуального характера в отношении своей малолетней падчерицы. О произошедшем стало известно матери девочки и она обратилась в правоохранительные органы.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы.