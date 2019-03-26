РИАМО – 26 мар. Клиентам банка «Возрождение» теперь доступен вклад «Двойная выгода», минимальная ставка составляет 50 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

«Банк «Возрождение» запустил новый вклад «Двойная выгода». Оформление депозита возможно при одновременном заключении договора инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) в офисах банка. Новый продукт предоставляет возможность размещения клиентом большей суммы средств во вклад по повышенной ставке и небольшой суммы средств в ИСЖ (в пропорции до четырех к одному)», - говорится в сообщении.

Например, при размещении 100 тысяч рублей в ИСЖ, во вклад можно разместить до 400 тысяч рублей.

Вклад открывается в российских рублях. Минимальная сумма – 50 тысяч рублей, максимальная – 50 миллионов рублей. Выплата процентов производится ежемесячно. По выбору клиента возможно капитализировать проценты или зачислять на иной счет, открытый в банке.

«Срок размещения вклада предлагается на выбор – 181 день или 367 дней. Процентная ставка на срок 181 день составляет 7,45%, на срок 367 дней – 7,7% (с учетом капитализации процентов – 7,57% и 7,98% соответственно). Довложение и частичное снятие средств не предусмотрено», - поясняется в материале.

Инвестиционное страхование жизни – комбинированный финансовый инструмент, сочетающий в себе страхование жизни клиента или его близких, а также возможность получения потенциально высокого дохода без риска потери основных вложенных сумм.

Более подробную информацию о вкладе можно получить на сайте Банка или по телефону горячей линии 8-800-755-00-05.