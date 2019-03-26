РИАМО - 26 мар. Концепцию благоустройства территории возле музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» в подмосковной Истре отправят на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщил РИАМО во вторник министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Цель конкурса – поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни. Впервые конкурс проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях провели в 2018 году. От Подмосковья победителями стали Коломна, Зарайск, Дубна и Сергиев Посад.

«Большая территория рядом с музейно-выставочным комплексом. На сегодняшний день разработана концепция, прошла масса обсуждений с жителями. Мы продолжаем этот диалог. Сейчас будет конкурс малых городов и исторических поселений, мы планируем данную работу на конкурс, и дальше начнем проектировать, будем ставить ее в план реализации. Это игровые площадки, трасса для скандинавской ходьбы, зона для игры в шахматы», - сказал Хайкин.

По его словам, проектные работы должны завершить в этом году.

В Истре в 2019 году также планируют благоустроить парки в Дедовске и Павловской Слободе. В 2019-2020 годах работы планируют провести на трассе паломнического маршрута до Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря вдоль берега реки Истры.

Кроме того, в порядок приведут пойму в Истре площадью в 38,2 гектара, из которых 22,9 гектара занимает рекреационная зона: амфитеатр, ярмарочный комплекс.

В Истре в 2019 году также благоустроят 27 дворов, всего работы планируют провести на 265 дворовых территориях.