РИАМО - 26 мар. Практика проведения спектаклей областных театров на сценах подмосковных домов культуры продолжится в 2019 году, в первом полугодии запланировано 85 выездов, сообщил во вторник на пресс-конференции в РИАМО региональный координатор проекта «Культура малой Родины», депутат Московской областной думы Олег Рожнов.

«Идея впервые была реализована в Московской области в 2018 году. Мы призвали театры вывезти новые спектакли на площадки домов культуры городов и поселков, где нет своих театров. В 2019 году практика продолжится. У нас на первое полугодие запланировано 85 спектаклей - постановок прошлых годов и новых», - сказал Рожнов.

Председатель регионального Общественного совета проекта, заслуженная артистка РФ Нонна Гришаева добавила, что в 2018 году 13 театров Московской области осуществили 166 выездов в 50 муниципальных образований. Количество зрителей при этом составило 63,6 тысячи человек.

«Благодаря этим выездам люди, которые не могут себе позволить приехать в Москву и посмотреть спектакль, получают возможность попасть в театр. Поэтому проект нужно обязательно продолжать. Невероятной популярностью пользуются именно выездные спектакли, и благодарность зрительская чувствуется со сцены. И в основном у нас всегда полные залы», - отметила Гришаева.

Федеральный проект «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» направлен на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры. Он призван обеспечить доступ граждан к участию в культурной жизни страны и разнообразить их культурный досуг.