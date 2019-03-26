РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 мар. Команда КВН «Привет от Кена Кизи» подмосковных Люберец заняла второе место в 1/8 финала Международной Лиги МС КВН, сообщил «РИАМО в Люберцах» капитан команды Виктор Гомозов.

Игра состоялась в марте. В ней за победу боролись семь коллективов из Челябинска, Благовещенска, Калининградской области, Краснодара, Оренбурга и Люберец.

«Прошла четвертая игра 1/8 финала Телевизионной международной лиги МС КВН. Люберецкая команда «Привет от Кена Кизи» уверенно продемонстрировала свои силы и заняла второе место в игре», – сказал Гомозов.

Он добавил, что также команду отметили члены жюри, и она получила приз от спонсора мероприятия.

«Эфир игры с участием команды покажут на телеканале «СТВ», «КВН ТВ» и на YouTube-канале Международного союза КВН», – отметил Гомозов.

По его словам, сейчас команда находится в поисках спонсора.