РИАМО - 26 мар. В течение 5 лет в подмосковной Истре планируют создать 15 тысяч новых рабочих мест, а до сентября в Истре разработают план по развитию городского округа до 2025 года, сообщил журналистам во вторник глава муниципалитета Андрей Вихарев.

«У нас есть несколько проектов, которые связаны с точками роста, это увеличение рабочих мест. Мы в этом направлении очень активно движемся. Задача за 5 лет - чтобы 15 тысяч новых рабочих мест у нас появилось. <…> За счет новых предприятий, новых торговых центров, новых офисных зданий. Это большая программа», - сказал Вихарев.

Он подчеркнул, что до сентября в Истре разработают план по развитию городского округа до 2025 года.

Так, сейчас в Истре строят аутлет «Новая Рига», площадь которого составит 107,5 гектаров. Строительство объекта планируют завершить во второй половине 2019 года. Инвестиции в проект составили 3,5 миллиарда рублей. Всего здесь создадут 900 рабочих мест.