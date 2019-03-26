РИАМО - 26 мар. Пожарное депо со скалодромом, учебными классами и тренировочной базой появится на территории бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ), говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Пожарное депо рассчитано на четыре спецмашины с отдельным боксом автомойки и ремонтным отсеком. В учебно-спортивной зоне разместится четырехэтажная пожарная башня со скалодромом и беговой дорожкой с резиновым покрытием.

«В настоящий момент ведется проектирование объекта. Строительство начнется в следующем году. Пожарное депо будет оснащено современной техникой и оборудованием, укомплектовано профессиональными кадрами, что обеспечит безопасность жителей и городской инфраструктуры», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

На первом этаже разместится кладовая запчастей, аккумуляторная, компрессорная подкачки колес, тренажерный зал. Второй этаж займут помещения для хранения пенообразователя, диспетчерская, гардероб и так называемая рукавная зона с помещениями для мойки рукавов и спецодежды, стиральными машинами, аварийно-спасательными инструментами.

На третьем этаже предусмотрены административные помещения, учебные классы, столовая, комната психологической разгрузки, а из спортзала можно будет выйти на открытую террасу.

Также на территории появится учебный пожарный гидрант, подземный резервуар на 5 кубометров воды и полоса препятствий длиной 50 метров. Помимо этого, возле депо организуют парковку на 10 машин.

Адресной инвестиционной программой города Москвы в 2019-2022 годы предусмотрено строительство пяти пожарных депо.