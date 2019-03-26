РИАМО – 26 мар. С момента запуска бесплатной Wi-Fi-сети в поездах «Аэроэкспресс» пассажиры подключились к ней свыше 4 миллионов раз, наибольшее количество подключений происходит при помощи смартфонов, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Сервис был запущен в конце 2016 года и с тех пор популярность бесплатного Wi-Fi в аэроэкспрессах продолжает расти.

«Так, в 2018 году пассажиры аэроэкспрессов подключились к сети 2 миллиона раз, что на 25% больше, чем в 2017 году. В среднем, услугой доступа к сети Wi-Fi пользуется каждый шестой пассажир во время поездки в аэропорт и обратно», – отмечается в сообщении.

Wi-Fi в аэроэкспрессе наиболее востребован пассажирами в возрасте 25-34 лет – на них приходится порядка 33% всех интернет-сессий.

«Наибольшее количество подключений происходит при помощи смартфонов – около 87%. Планшетами пользуются 7% пользователей, а с помощью ноутбуков совершается 6% интернет-сессий», – перечисляется в материале.

Компания «МаксимаТелеком», которая является оператором сетей Wi-Fi на транспортной инфраструктуре Москвы, провела масштабный комплекс работ, чтобы обеспечить пассажиров «Аэроэкспресс» стабильным высокоскоростным интернетом.

«Для этого была проведена модернизация сетей, в рамках которой осуществлен аудит сети и обновлена прошивка оборудования Wi-Fi. Кроме того, модернизированная сеть появилась в новых двухэтажных поездах, которые курсируют на Домодедовском и Внуковском направлениях с конца 2017 года», – уточняется в сообщении.

Подключение к сети интернет в аэроэкспрессах является бесплатным и доступно на всех направлениях движения поездов, а также в терминалах компании в аэропортах и на вокзалах.