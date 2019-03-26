РИАМО - 26 мар. Двое жителей Воскресенского района Подмосковья получили звание «Заслуженный работник культуры Московской области», им вручили нагрудные знаки, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

Делегация Воскресенского района приняла участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню работника культуры, которое прошло 25 марта в Московском губернском театре.

«За заслуги в развитии культуры, просвещения, гуманитарных наук, литературы и искусства, нравственном и эстетическом воспитании граждан заведующей городской библиотекой-филиалом №33 Ларисе Михайловне Назаровой и преподавателю по классу баяна детской школы искусств «Лира» Ивану Викторовичу Никифорову было присвоено звание «Заслуженный работник культуры Московской области», — говорится в сообщении.

На сцене Московского губернского театра министр культуры Московской области Нармин Ширалиева вручила им нагрудные знаки к почетному званию, миниатюрные копии знака и удостоверения к нагрудному знаку.