РИАМО - 26 мар. Игроки команды «Феникс» из Подмосковья заняли второе место на чемпионате России по следж-хоккею, который проходил в Тульской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

С 17 по 25 марта в Тульской области проходил финал чемпионата России по следж-хоккею сезона 2018/2019 годов. В турнире приняли участие восемь сильнейших команд России. Также в чемпионате приняли участие такие команды из ХМАО-Югра, Оренбургской, Тульской, Челябинской областей, Удмуртской Республики, Москвы, Республики Башкортостан.

«К финальному матчу на счету «Феникса» было 39 очков. Следом шла «Югра» с 36-ю очками. Обе команды показали отличную борьбу. В середине второго периода СХК «Югра» все же сумела реализовать две атаки, обе из которых закончились голами в ворота подмосковной команды», – говорится в сообщении.

Также по результатам турнира, лучшим нападающим стал игрок «Феникса» – Айрат Хамзин.

«Безусловно, была проделана огромная работа. По окончанию спортивного сезона 2018/2019 года самым титулованным следж-хоккейным клубом остается «Феникс». Третий сезон подряд подмосковная команда завоевывает серебряную медаль чемпионата России», – отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.