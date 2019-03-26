РИАМО - 26 мар. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области провели системный мониторинг состояния и содержания детских игровых площадок в Наро-Фоминском городском округе, в порядок привели 26 объектов, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

Всего на территории городского округа находятся 246 детских игровых и физкультурно-оздоровительных площадок.

«За 3 месяца текущего года инспекторы уже проверили 100 детских игровых площадок в городском округе, в ходе проверок было выявлено и приведено в надлежащее состояние 26 детских игровых площадок. Также проводится работа по выявлению устаревших, травмоопасных игровых элементов, их демонтажу и замене новыми игровыми элементами», – сказал начальник Госадмтехнадзора региона Сергей Бизяев.

Высокий приоритет безопасности детской игровой инфраструктуры установлен губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Сотрудники Госадмтехнадзора тщательно выполняют это требование в отношении главных жителей Подмосковья – детей.