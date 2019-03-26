РИАМО – 26 мар. Завершилась акция Минэкологии «Покорми птиц», которая проходит в Подмосковье с 2018 года, ее поддержали свыше 30 муниципальных образований, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Общее число участников превысило 43 тысячи. Они не только вешали кормушки, но и проводили мастер-классы по изготовлению скворечников, лекции по уходу за пернатыми, праздники и другие креативные мероприятия

«К традиционным лидерам – Люберцам, Мытищам и Рузе – присоединился Можайский городской округ, где в акции приняли участие почти 13 тысяч человек. Свыше 10 тысяч человек позаботились о пернатых в Наро-Фоминском городском округе», – отмечается в сообщении.

Самыми активными во всех муниципалитетах были учащиеся школ и воспитанники детских садов, однако во многих районах и округах кормушки вешали целыми коллективами и объединениями.

«Так, сотрудники ФБУ «Рослесозащита» покормили птиц в Ивантеевском дендропарке имени академика А. С. Яблокова. Активное участие в акции приняли члены отделений «Молодой гвардии «Единой России» в Ногинске и Балашихе. В Клину появились кормушки, установленные депутатами совета депутатов городского округа», – уточняется в материале.

Заместитель председателя правительства – министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин уточнил, что акция «Покорми птиц» вновь получила самую широкую поддержку.

«Год от года в Подмосковье растет число неравнодушных людей, которые заботятся о природе и ее обитателях. Хочу еще раз поблагодарить всех участников акции: благодаря вам, удалось спасти не одну жизнь», – сказал Куракин.

Глава Минэкологии также напомнил, что пришла пора позаботиться и о птицах, которые возвращаются в Подмосковье после зимовки – повесить скворечники.