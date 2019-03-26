РИАМО - 26 мар. Жители многоквартирного дома №24 на Красногорском бульваре в подмосковном Красногорске обратились в Госжилинспекцию Московской области из-за ошибки в начислениях за коммунальные услуги, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Государственные жилищные инспекторы провели документарную проверку и выяснили, что управляющая организация ООО «Сфера» допустила ошибку, когда производила расчет за коммунальную услугу «отопление». Сотрудники УК ошибочно внесли в расчет тепловую энергию, затраченную на подогрев воды, поэтому сумма в платежных документах была значительно завышена», – отмечается в сообщении.

Управляющая компания получила в свой адрес предписание об устранении нарушения. В частности, ООО «Сфера» было предписано в кратчайшие сроки произвести перерасчет всем жителям многоквартирного дома №24 на Красногорском бульваре и не учитывать в дальнейшем при начислении платы объем тепловой энергии, затраченной на подогрев воды.

На исполнение предписания «Сфере» дали три месяца.

«По истечении срока управляющая компания предоставила все необходимые документы, которые свидетельствовали: всем жителям многоквартирного дома возвращены потраченные средства», – пояснил главный государственный жилищный инспектор Подмосковья Вадим Соков.

Он добавил, что общая сумма произведенного перерасчета составила 3,57 миллиона рублей.