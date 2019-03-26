РИАМО - 26 мар. В столице объявлены тоги на строительство путепровода для транспортного обслуживания территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Саларьево», аукцион проведут 18 апреля, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Путепровод для транспортного обслуживания территории ТПУ «Саларьево» будет построен на юго-западе Москвы. Кроме этого, будет построено или реконструировано более 2 километров дорог, включая различные съезды и участки улиц районного значения», – сказал руководитель департамента строительства города Андрей Бочкарев.

Подведомственным департаменту ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» объявлены конкурсные процедуры по определению подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ. Начальная (максимальная) цена контракта 1,476 миллиарда рублей. Проведение аукциона в электронной форме намечено на 18 апреля.

Путепровод будет пересекать Проектируемый проезд 905, его протяженность составит 26 метров, ширина – 12,61 метра, длина подпорной стены – 104,9 метра.

Кроме этого, проектом предусмотрено строительство правоповоротных съездов с бокового проезда Киевского шоссе на Проектируемый проезд 905, с Проектируемого проезда 905 на боковой проезд Киевского шоссе, левоповоротного съезда – разворотной петли, участка Проектируемого проезда 905 и других.

В конце апреля – начале мая в Москве могут открыть транспортно-пересадочный узел «Саларьево», он будет вмещать около 6 тысяч парковочных мест, остановки междугородних и городских автобусов.