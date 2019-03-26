РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 26 мар. Юные фигуристы из спортшколы «Зоркий» подмосковного Красногорска стали лучшими в двух номинациях на Международном детском фестивале танцев на льду в СК «Лужники», сообщается на официально сайте администрации городского округа.

На XXXIII Международном детском фестивале танцев на льду в СК «Лужники» города Москва соревновались 500 воспитанников спортивных школ из разных стран. Достойно выступили фигуристы КСШОР «Зоркий».

«Танцевальный коллектив «Болеро» (тренер – Елена Пешехонова) стал победителем в номинации «Лучшее актерское мастерство» с программой «Цирковое представление». Танцевальный коллектив «Пируэт» (тренер – Светлана Ершова) с программой «12 месяцев» победил в Номинации «Лучшее художественное оформление», – говорится в сообщении.

Впереди у юных фигуристов Открытые соревнования среди танцевальных коллективов на льду «Кубок ФФКМ – 2019» и III Ежегодный всероссийский фестиваль массовых танцев на льду и фигурного катания «Петровский лед» в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.