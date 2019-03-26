Что такое богадельня, нам известно разве что по классическим романам XIX века. Между тем, настоящие богадельни, где заботятся о пожилых и больных людях, есть в ближайшем Подмосковье. Корреспонденты РИАМО побывали в богадельне Иоанно-Предтеченского монастыря в подмосковном селе Остров, пообщались с сестрами и насельницами и узнали, чем это место отличается от дома престарелых.

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Усадьба с видом на Москву-реку

Светлое здание богадельни в окружении столетних лип смотрится торжественно и нарядно, как дворянская усадьба. На самом деле, это новодел, но в архитектуре и правда воссозданы черты усадебного дома графа Орлова-Чесменского, который когда-то стоял на этом месте.

Зимой с балконов открывается прекрасный вид на усадебный парк и пойму Москвы-реки. Сейчас бабушки очень ждут лета, когда расцветает яблоневый сад и великолепные розы вокруг усадьбы.

Остров – место с богатой историей, вотчина московских князей и царей. Главная достопримечательность села – храм Преображения Господня, уникальный памятник церковного зодчества времен Ивана Грозного.

Сто лет назад в селе Остров была и богадельня, выполнявшая функцию благотворительного учреждения для бедных духовного звания.

Как рассказывает монахиня Варвара (Герасимова), ответственная за работу «старческого дома», как еще называют богадельню, устройство богадельни – заслуга протоиерея и настоятеля московского храма Святого Равноапостольного князя Владимира в Старых Садех Сергея Романова.

Об отце Сергии обитатели богадельни говорят с большой любовью.

«Это его идея, его чаяния и молитвы. Продираясь сквозь дебри административных и других всевозможных проблем, отец Сергий все-таки сумел создать это место», - рассказывает монахиня Варвара.

Отец Сергий – духовник богадельни, он еженедельно совершает здесь божественную литургию и причащает насельниц – так здесь называют бабушек.

Богадельни в Острове не было бы и без монахини Софии, которая активно занималась благоустройством старческого дома с момента его основания в 2001 году. Сейчас она живет в отдельном домике неподалеку, летом ее сад и огород снабжает монахинь ягодами и фруктами.

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Жизнь по монастырскому уставу

Если говорить современным языком, богадельня – это дом престарелых. Но разница между этими учреждениями огромная. Центр жизни в островской богадельне – это храм. Здесь обитательницы собираются утром и вечером на молитвенное правило, а также на церковные службы.

«Кто не в состоянии осознать этот факт, здесь просто не приживается», - отмечает монахиня Варвара. По ее словам, за 10 с небольшим лет здесь жили разные бабушки, и некоторые уезжали, поняв, что просто не предназначены для этого места.

Домовый храм богадельни освящен в честь Покрова Пресвятой Богородицы. «Мы под Покровом Божией Матери, для бабушек это очень важно», - рассказывает матушка Варвара. В храме есть как новые, так и старинные иконы, есть образы с мощами – например, Целителя Пантелеймона.

Сейчас в богадельне живут девять женщин преклонного возраста. В ближайшее время должна прибыть еще одна насельница.

В Остров приезжают и сестры Иоанно-Предтеченского монастыря. Так как монастырь расположен прямо в центре Москвы на «Китай-городе», сестры всегда рады отдохнуть от шума в уединении подмосковного села.

Бабушки живут на первом этаже, сестры – на втором. У каждой насельницы есть отдельная келья, где все скромно и по-домашнему: кровать, шкаф, стол и домашний иконостас.

Насельницы придерживаются довольно строгого распорядка дня: подъем и утренние молитвы – в 7 утра, после – завтрак, затем –послушания (посильные работы – ред.) и прогулки, в 13:00 – обед и тихий час. После – молитвенное правило, прогулки. В 17:00 – ужин, вечернее правило, и в 22:00 – отход ко сну.

Во время Великого поста бабушкам подают постные блюда. При этом постный стол очень разнообразен – здесь и овощи, и орехи, и сухофрукты, и соленья, заготовленные сестрами летом со своего огорода.

Зимой на прогулки выходят не все бабушки, некоторым это просто не под силу. Их на колясочках сестры вывозят подышать воздухом в открытые галереи. В летний период самые активные бабушки выезжают на паломнические экскурсии. Правда, это непросто, ведь у богадельни нет своего автомобиля.

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Как дома

Несмотря на строгость устава, отношения между обитательницами старческого дома – как в дружной семье. Пожилые насельницы, действительно, не остаются без внимания сестер, вместе идут на трапезу и собираются в храме. Как и в любой семье, в богадельне отмечают дни рождения и Дни ангела, с подарками, праздничным столом и молитвой.

Пожилые женщины попадают сюда разными путями. Как правило, они оказываются в такой ситуации, что за ними некому ухаживать, и тогда родственники просят о содействии Иоанно-Предтеченский монастырь поместить их сюда. Родственники платят небольшую ренту, которая укладывается в пенсию бабушки.

Монахиня Марфа – одна из первых насельниц богадельни, она живет здесь более 10 лет. Монахине уже 88 лет, из которых 35 она работала уборщицей при храме Владимирской иконы Божией Матери в селе Виноградове, а когда достигла преклонного возраста – оказалась здесь.

Татьяна Абрамовна здесь уже несколько лет, у ее дочери нет возможности ухаживать за матерью, страдающей старческим склерозом. «Сначала она прибыла в богадельню на короткое время, позже воцерковилась и захотела открыть для себя мир православия», - рассказывает монахиня Варвара.

Любовь Эдуардовна, которой далеко за 80, приехала сюда по собственному желанию, пережив жизненные утраты. «Родственники были поражены, что здесь она почувствовала себя лучше, вышла из депрессии, стала общаться», - делится сестра Варвара. Она – «идеальная бабушка», которая соблюдает режим и всегда присутствует на богослужениях. Любовь Эдуардовну все очень любят и называют просто – Любочка.

Среди насельниц есть и совершенно уникальные люди. Одна из них – схимонахиня Иоанна. «По паспорту ей 95, но она утверждает, что в паспорте ошибка, и ей уже 100 лет», - рассказывает монахиня Варвара.

При этом мать Иоанна принимает активное участие в жизни богадельни.

Так как бабушки находятся в почтенном возрасте и имеют проблемы со здоровьем, их регулярно навещает врач-терапевт, постоянно дежурит медсестра. А если требуется госпитализация, насельниц отвозят в московские больницы.

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С книгами и Интернетом

«Все здесь сделано с любовью стараниями отца Сергия», - отмечает монахиня Варвара. По ее словам, богадельня находится на полном финансовом обеспечении Иоанно-Предтеченского монастыря. Казначея монастыря монахиня Анувия заботится о том, чтобы бабушки ни в чем не нуждались.

На втором этаже богадельни есть библиотека с духовной и светской литературой. Там же стоит маленький телевизор. Посмотреть вечерние новости не возбраняется, как и пользоваться Интернетом. В подвальном помещении – целое хозяйство – и прачечная, и гладильная, и даже сауна. Есть и бассейн, который используется как резервуар для воды, поступающей из скважины.

По праздникам к насельницам в гости приезжает профессиональный хор патриарших волонтеров, которые прямо в трапезной дают концерты, детишки из местной воскресной школы, а также воспитанницы психоневрологического интерната из села Остров, которых монахини тоже, в свою очередь, поддерживают. «Они приходят к нам, показывают сценки, ставят спектакли», - рассказывает матушка Варвара.

Еще одна отрада и утешение обитательниц богадельни – кошки, отдельный домик для пушистых питомцев оборудован на территории.

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