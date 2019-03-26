РИАМО - 26 мар. В текущем году в Москве проведут диагностику свыше 3,5 тысяч километров газопроводов, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.

«Обеспечение надежности и безопасности газоснабжения столицы – первостепенный и непрерывный процесс для «Мосгаза». Ежедневно специалистами эксплуатационных управлений ведется комплексная работа для поддержания в работоспособном состоянии газопроводов, сооружений и оборудования газового хозяйства Москвы, уделяется особое внимание подготовке к осенне-зимнему периоду», – сказал руководитель столичного департамента ЖКХ Гасан Гасангаджиев.

Под руководством комплекса городского хозяйства Москвы «Мосгаз» в настоящее время эксплуатирует 7,5 тысяч километров газовых сетей и 338 газорегуляторных пунктов, а в зоне обслуживания предприятия находится более 1,8 миллиона московских квартир.

«Производственная программа АО «Мосгаз» включает в себя два важнейших направления: программу по диагностике и профилактическому ремонту и программу реконструкции объектов газового хозяйства и обновления основных производственных фондов. Плановые задания по подготовке городской системы газоснабжения к осенне-зимнему периоду уже идут полным ходом и будут выполнены своевременно», – заверил Гасангаджиев.

На конец марта продиагностировано 135 километров надземных газопроводов со сроком эксплуатации от 20 лет и более. Основные работы придутся на апрель-сентябрь текущего года. «Мосгаз» проведет полный цикл профилактических и ремонтных работ для того, чтобы встретить холодный сезон с максимальным комфортом и надежностью для жителей.

По словам руководителя департамента, техническое диагностирование и обследование в 2019 году пройдут около 3,6 тысяч километров газопроводов. Предприятие проведет комплексное приборное обследование подземных газопроводов, покраску настенных газопроводов и газопроводов, расположенных на мостах, опорах и эстакадах, на высоте до 15 метров.

«Уникальные объекты газораспределительной сети Москвы – подводные дюкера, расположенные на глубине до шести метров, также пройдут ревизию: четыре из них будут отремонтированы, еще четыре тщательно обследованы специализированными водолазными группами. С целью поддержания и совершенствования системы защиты газовых сетей от коррозии будет проведен капитальный ремонт 70 анодных заземлителей и 55 защитных установок, более 100 установок получат новое оборудование», – уточняется в материале.

В рамках программы по замене и автоматизации запорных устройств будет выполнена замена 86 кранов на подземных газопроводах с установкой автоматизированной системы дистанционного управления запорным устройством, снижающей время перекрытия участка газовой сети со 120 до 1,5 минут. Продолжится установка кранов в антивандальном исполнении, их количество будет увеличено на наружных газопроводах еще на 432 единицы, более 5 тысяч запорных устройств пройдут ревизию.

Готовность газового хозяйства Москвы к зимнему периоду сезона 2019-2020 годов будет подтверждена официальным паспортом в сентябре.