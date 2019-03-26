РИАМО - 26 мар. Более 100 миллионов рублей получат театры в малых городах Подмосковья в 2019 году в рамках проекта «Культура малой Родины», средства пойдут на новые постановки и оснащение театров, сообщил во вторник на пресс-конференции в РИАМО региональный координатор проекта, депутат Мособлдумы Олег Рожнов.

В частности, на укрепление материально-технической базы театров выделят около 66,3 миллиона рублей, на новые спектакли - 41,5 миллион рублей.

«У нас будет 30 спектаклей. В этом году деньги выделяются на один взрослый спектакль (1,5 миллиона рублей) и одну детскую постановку каждому театру (1 миллион рублей). На кукольные спектакли – по 500 тысяч рублей», - сказал Рожнов.

Он добавил, что в 2019 году в программе «Культура малой Родины» участвуют 19 подмосковных театров. В 2018 году денежные средства получили 14 театров из 12 муниципальных образований. Всего было поставлено 42 спектакля. Кроме того, все театры приобрели оборудование, которое используют до сих пор. В этом году финансирование театральной деятельности продолжится.

«В частности, театру-студии «Театральный ковчег» в Сергиевом Посаде будет приобретен автобус, чтобы им было удобнее вести свою гастрольную деятельность. Также театры будут приобретать звуковое, световое оборудование. Все это достаточно мощный импульс для наших театров», - заключил Рожнов.

Во вторник в РИАМО прошла пресс-конференция, на которой обсудили реализацию в Подмосковье федерального проекта партии «Единая Россия» под названием «Культура малой Родины». Проект предусматривает выделение средств на обновление репертуара театров малых городов, укрепление материально-технической базы театров, приобретение технического и технологического оборудования, популяризацию новых постановок и повышение их качества.