РИАМО - 26 мар. В голосовании на портале «Добродел» за проведение капительного ремонта в медицинских учреждениях Подмосковья проголосовали порядка 11 тысяч человек, до окончания голосования осталось несколько дней, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Уже порядка 11 тысяч человек отдали свой голос на портале «Добродел» за те медицинские организации, которые, по их мнению, в большей степени нуждаются в капитальном ремонте или благоустройстве прилегающей территории», - сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Он уточнил, что голосование стартовало 14 февраля, до его окончания остается всего несколько дней.

«Я призываю всех, кто еще не отдал свой голос, проголосовать на портале «Добродел» за проведение ремонтных работ в тех организациях, где это необходимо. Для нас важно при составлении перечня ремонтируемых организаций учитывать мнение населения. На данный момент самыми активными стали жители городских округов Озеры, Домодедово, Шатура, Щелково», - отметил Матвеев.

Министр подчеркнул, что опрос продлится до 29 марта. Чтобы проголосовать, необходимо перейти по ссылке, выбрать свое муниципальное образование и найти медицинскую организацию.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. В течение двух дней сообщение проходит обработку на портале и рассматривается профильным ведомством. Ответы ведомств предоставляются заявителям в течение восьми рабочих дней.