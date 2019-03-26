РИАМО – 26 мар. Свыше 300 участников собрал в подмосковном Реутове турнир по дзюдо среди юношей 2006-2008 годов рождения, сообщил во вторник секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

«В рамках партийного проекта «Детский спорт» реутовские единороссы организовали и провели турнир, в котором приняли участие более 300 спортсменов из Москвы, Московской, Владимирской, Костромской, Тамбовской, Ярославской областей», – сказал Каторов.

По данным Реутовского информагентства, первое и второе место завоевали соответственно представители московского городского физкультурно-спортивного общества Саид Аллахвердиев и Максим Фролов, третье место поделили Илья Парамонов из Жулебина и Федор Грек из клуба «Самбо-70» (Москва). Победители получили медали и специальные грамоты «Единой России».

Команда хозяев турнира в лице Артема Сайфутдинова, Магомеда Салихова и Даниила Людовиченко завоевала третье место в общекомандном зачете.

Партия «Единая Россия» в качестве приоритетного направления закрепила в своей предвыборной программе вопросы оздоровления детей и формирования культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения.

Партийный проект «Детский спорт», координатором которого выступает член генерального совета партии, заместитель председателя комитета ГД РФ по международным делам Ирина Роднина, включает в себя целую серию мероприятий. При поддержке партийцев в регионах строятся пришкольные стадионы, открываются новые спортивные площадки, проводятся многочисленные турниры по игровым видам спорта, осуществляется реконструкция школьных спортивных залов. В рамках проекта реализуется направление «Всемирные игры юных соотечественников».