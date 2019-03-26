РИАМО - 26 мар. Журналисты Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) обменялись опытом со своими коллегами из Тульской области.

Встреча с сотрудниками государственного учреждения Тульской области «Информационное агентство «Регион 71» состоялась в редакции РИАМО в Москве. Главный редактор РИАМО Максим Шарапов познакомил тульских журналистов с историей создания и развития агентства.

В частности, сотрудники Регионального информационного агентства Московской области продемонстрировали гостям рабочие процессы в редакции: процесс выпуска новостей, работу сайта и горпорталов РИАМО, портала правительства Московской области, а также отделов социальных сетей и информационных экранов. Кроме того, тульские журналисты смогли оценить возможности пресс-центра РИАМО, где уже состоялись сотни пресс-конференций.

Гости, в свою очередь, рассказали об организации своей работы в редакциях газеты «Тульские известия» и сайта tulasmi.ru.

Журналисты Регионального информационного агентства Московской области освещают события, происходящие в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные новости Москвы и России.

РИАМО является поставщиком оперативной и достоверной текстовой и мультимедийной информации (фото, инфографика) для СМИ, экспертов и читателей.