РИАМО – 26 мар. Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на заседании совета по развитию цифровой экономики отметил, что роботизация может привести к потерям низкоквалифицированным персоналом своих рабочих мест, сообщает Газета.ru.

«Чтобы избежать социальных рисков он предложил правительству дополнить проект «Кадры для цифровой экономики» мероприятиями по массовой переподготовке персонала, теряющего свои рабочие места в связи с цифровизацией и роботизацией», – говорится в сообщении.

В свою очередь совет по цифровой экономике предложил правительству России принять меры по защите людей от социальных рисков роботизации.